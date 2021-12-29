Последний участник похищения сына бизнесмена со Ставрополья получил срок

В Ставропольском крае огласили приговор 52-летнему жителю Чечни. Его обвиняют в похищении человек из корыстных побуждений, передает пресс-служба региональной прокуратуры.

Дело было еще в 1998 году. Обвиняемый узнал, что у его друга появились долги, и решил помочь. Чтобы достать деньги, он, сам должник и еще два их знакомых задумали план похищения сына директора одного из крупных сельскохозяйственных предприятий в Буденновском округе. На арендованной машине они выследили парня, ночью силой заволокли его в салон и увезли в неизвестное место в Чечне.

Через посредника, которые не входил в состав группы, они договорились с бизнесменом о выкупе. За сына тот заплатил около 73 тысяч долларов. В заточении парень провел 37 дней, что привело к психическим расстройствам.

Сообщники получили свое наказание еще в 1999 году. Обвиняемый же скрывался от правоохранительных органов до 2020 года.

- Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил мужчине наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сказано в сообщении прокуратуры Ставропольского края.