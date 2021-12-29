Уроженец Ставрополья сорвался с обрыва гор Кабардино-Балкарии на квадроцикле

В горах Кабардино-Балкарии нашли тело мужчины возле разбитого квадроцикла. Мужчину нашли 29 декабря, спустя день после аварии. Он катался на квадроцикле и сорвался с обрыва. Об этом пишет "Блокнот-Ставрополь".

36-летний водитель был в компании с друзьями, когда не справился с управлением и на большой скорости съехал с обрыва около 300 метров в плато "Кинжал". Очевидцы тут же сообщили в спасательную службу, поиски продлились до следующего дня.

Всего было задействовано 30 человек и 9 единиц техники. Тело мужчины перевезли в Ставрополь с помощью санавиации.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о поиске пропавшей туристической группы в горах Кабардино-Балкарии. Семь человек ушли в поход 25 декабря, а 29 числа от них поступил сигнал бедствия.