Бизнесмену со Ставрополья грозит срок и конфискация имущества за неуплату налога

В Арзгирском районе утвердили обвинительное заключение по делу об неуплате налогов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Следователи установили, что предприниматель не платил налог на добавленную стоимость с августа 2016 по апрель 2017 года. В бухгалтерии фирмы он указывал, что организация якобы внесла средства при оплате услуг контрагентов. Но это оказалось неправдой. Тем не менее, декларацию с ложными сведениями бизнесмен предоставил в налоговую. Ущерб государству превышает 40 млн рублей.

Против предпринимателя завели уголовное дело по статье "Уклонение от уплаты налогов". Материалы уже переданы в районный суд. Кроме того, прокуратура предъявила иск по возмещению ущерба. Имущество обвиняемого уже арестовано.