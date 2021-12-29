После строительства школы в Михайловске на подрядчика завели уголовное дело

Прокуратура Ставропольского края выявила нарушение при строительстве школы в Михайловске. Об этом рассказывает пресс-служба надзорного ведомства.

Организация выиграла тендер на строительство здания школы. В июне 2019 года подрядчик заключил контракт с администрацией района. На выполнение заказа давали более 574 млн рублей в рамках национального проекта "Образование".

Школу строили два года - с 2020 по 2021. В этот период генеральный директор предоставил заказчику ложные сведения об исполнении муниципального контракта. За работы организации перевели более 1,3 млн рублей.

- Прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования, по результатам их рассмотрения в отношении генерального директора возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное группой лиц с использованием служебного положения в особо крупном размере", - сказано в сообщении прокуратуры Ставрополья. Расследование дела поставлен на контроль ведомства.