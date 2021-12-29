Администрация Ставрополя подтвердила закрытие единственного в городе приюта для животных

Приют для животных «Лучший друг» работал в Ставрополе около 9 лет. Но в связи с изменениями в законодательстве его территория перестала соответствовать нормам. К тому же, в мэрию Ставрополя часто жаловались жильцы домов, расположенных рядом с приютом. Поэтому он больше не может оставаться на старом месте и будет закрыт. Но животных - а это около 600 кошек и собак! - на улицу никто выбрасывать не собирается.

- С представителями приюта налажен диалог, обсуждается переезд питомцев на новое место. Одно из наиболее вероятных мест находится на улице Коломийцева краевого центра. Земля соответствует всем санитарным нормам и новым требованиям законодательства, находится вдали от жилых домов, - сообщил первый замглавы Ставрополя Дмитрий Семенов на брифинге для СМИ.

В администрации краевой столицы пообещали помочь с перевозкой животных и подключением необходимых коммуникаций на новом месте. Единственный вопрос, который остается открытым - кому будет принадлежать участок. В «Лучшем друге» планирую получить его в собственность, а в горадминистрации рассчитывают создать муниципальный приюта для бездомных животных.

Напомним, в Ставрополе год назад начала действовать всероссийская программа «Отлов, стерилизация, вакцинация, возвращение». За это время на чипирование и обработку животных было выделено около 10 млн рублей.