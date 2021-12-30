«СтрелаАвто»: SimplyClever - отличное решение для автопутешествий

Фото: ДЦ "СтрелаАвто"

Представленные в России автомобили ŠKODA отличаются вместительными салонами и багажниками. Чтобы превратить поездку с семьей на горнолыжный курорт, официальный дилер ŠKODA в Минводах предлагает широкую линейку фирменных аксессуаров - набор простых и практичных решений для перевозки багажа - SimplyClever. Все то, что не помещается в багажник, можно с легкостью уместить на крыше.

- Увеличивайте пространство для перевозки вещей за счет багажников на крыше - они выпускаются для всех моделей ŠKODA и даже вне зависимости от того, оснащен автомобиль рейлингами или нет, - советуют специалисты дилерского центра «СтрелаАвто».

Есть также специальные держатели, например, для сноуборда или лыж. Используя поперечные опоры можно перевозить несколько комплектов горнолыжного снаряжения сразу! Кстати, если база и поперечины не требуются каждый день, то их можно компактно упаковать в специальную сумку. Еще один крепеж, который подходит для лифтбеков RAPID, OCTAVIA и SUPERB, а также моделей KAROQ и KODIAQ, поможет перевезти до четырех пар лыж или двух сноубордов.

На крыше автомобиля можно также разместить специальный бокс, который вмещает до 400 литров дополнительного багажа. Такие боксы прочные и надежные, легко крепятся и, благодаря обтекаемой форме, практически не влияют на расход топлива и устойчивость автомобиля при высокой скорости и уровень шума в салоне. Вещи в таком боксе будут надежно защищены, какой бы сюрприз не готовила погода. Боксы доступны в трех цветах: черном, серебристом и белом.

Фото: ДЦ "СтрелаАвто"

Все крепления и боксы разработаны специально для автомобилей марки ŠKODA и испытаны в реальных условиях. Надежные, высококачественные и легкие в эксплуатации системы разноплановых креплений идеально подходят для решения разных задач. Теперь «шкодоводы» могут просто и надежно брать с собой в дорогу спортинвентарь, палатки и другие крупногабаритные вещи.

Специалисты ДЦ «СтрелаАвто» не только помогут выбрать необходимый аксессуар, но и подскажут, как правильно паковать вещи в боксе и крепить груз на крыше, чтобы путешествие прошло с комфортом.

Мы рады видеть вас в нашем дилерском центре «СтрелаАвто», где вы сможете пройти тест-драйв, получить консультацию по всем вопросам покупки и сервиса.

ДЦ «СтрелаАвто»: Ставропольский край, Минераловодский район, 347-й км автодороги Р-217 Кавказ тер., здание 1, строение 1.

Контактный телефон - (87922) 6-53-53.