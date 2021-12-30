На Ставрополье против депутата открыли уголовное дело за мошенничество на 4 млн

В Следкоме Ставропольского края сообщили, что против депутата Минераловодского городского округа возбудили уголовное дело по статье "покушение на мошенничество в особо крупном размере".

- По данным следствия, с 2019 года по февраль 2021 года подозреваемый должен был получить от владельца одного из зданий в городе Минеральные Воды денежные средства на общую сумму 4 миллиона рублей, за беспрепятственную продажу и сдачу объекта недвижимости администрации Минераловодского городского округа, - сказано в сообщении ведомства.

До того, как правоохранители задержали мужчину, он уже получил 3 миллиона рублей. Его уже отправили под домашний арест, а расследование продолжается.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в Ставропольском крае огласили приговор 52-летнему жителю Чечни. Его обвиняют в похищении человека из корыстных побуждений в 1998 году.