Ставропольский «Сигнал» основательно подготовился к встрече Нового года

Фото: Ставропольский радиозавод "Сигнал".

Есть на Ставропольском радиозаводе «Сигнал» давняя традиции – перед Новым годом устраивать конкурс новогоднего рисунка для детей сотрудников. Конкурс беспроигрышный – новогодние подарки получают все!

А в этом году в декабре в преддверии новогодних праздников провели на «Сигнале» и один довольно серьезный конкурс, пока новый для сотрудников и их детей, – конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами детей». Вот здесь уже победители были отмечены серьезными денежными премиями и красочными дипломами.

Но и на этом «Сигнал» не остановился. Поскольку в каждом из нас взрослых где-то в глубине души тоже живет ребенок, прижилась на заводе и еще одна традиция – проводить конкурс среди подразделений на лучшее украшение своего рабочего помещения, на лучший новогодний плакат-открытку и лучшую, сделанную своими руками новогоднюю ёлку. И, несмотря на то что перед новогодними праздниками времени всем всегда недостает, многие заводчане нашли его, что сделать удивительно креативные и радующие глаз композиции и рисунки. Например, заходишь в производственно-диспетчерский отдел, а там тебя ждет шикарная фотозона, необыкновенных размеров леденцы и креативные новогодние островки ручной работы, в которые вложена столько любви и души, что диву даешься. А если посмотреть на оформление помещений отдела главного технолога или отдела кадров, начинаешь по-другому смотреть на тех людей, которые еще вчера казались обычными работниками.

Кстати, центральную проходную завода перед праздниками заводчане также оформляют сами, не переставая удивлять своими творческими идеями гостей предприятия.

Все это свидетельство того, что на «Сигнале» работают люди, которые не только трудиться хорошо умеют, но и отдыхают красиво. И еще одним доказательством тому стал новогодний концерт для сотрудников завода, который был организован по поручению гендиректора Андрея Кочерги и состоялся 28 декабря в Ставропольском Дворце культуры и спорта.

Итак, праздничное настроение запущено! С ним и встречаем Новый 2022 год!