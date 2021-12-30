Подрядчик отправился в колонию за хищение 9 млн при возведении тоннеля на Ставрополье

В Ставропольском крае осудили подрядчика, который исполнял проект строительства тоннеля под железной дорогой "Невинномысск - Минеральные Воды". Он получил 3 года лишения свободы в колонии общего режима.

Мужчина похитил у администрации Невинномысска 9 миллионов рублей. Само строительство тоннеля происходило в 2012-2013 годах. В это время он отправил мэрии города документы о выполненных работах с сильно искаженными данными.

- В указанных актах были недостоверно отражены сметные расценки, а также выполненные объемы работ, - рассказали в ФСБ Ставропольского края.

Против него в 2016 году возбудили уголовное дело, и только в 2021 году смогли вынести приговор.