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Происшествия30 декабря 2021 9:26

На Ставрополье пьяного мужчину без прав арестовали на 10 суток перед Новым годом

В отделе полиции он начал вести себя агрессивно, теперь праздники он проведет под арестом
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Сотрудники ГИБДД Ставропольского края задержали пьяного водителя, который вылетел с трассы в поле. Сначала полицейские подумали, что человек не справился с управлением и нуждается в помощи, но оказалось, что он сильно пьян.

- Так как предъявить какие–либо документы мужчина не смог, он был доставлен в здание ближайшего отдела полиции для выяснения личности. Гражданин начал себя вести агрессивно: сообщил, что автомобилем не управлял, был трезв и просто стерег в поле транспортное средство, - сказано в сообщении ведомства.

Тогда решили "пробить" мужчину по базе. Ему 30 лет, он приехал из Ростовской области и никогда не имел водительских прав. Автомобиль ему дала родственница. От освидетельствования на месте он отказался.

Поэтому полицейские составили протокол, который потом направили в суд. Ведомство рассмотрело материалы и утвердило наказание в виде 10 суток административного ареста.