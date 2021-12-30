В Карачаево-Черкесии командира противолавинного отряда обвинили в смерти человека

Прокуратура Карачаево-Черкесии утвердила обвинительное заключение против командира противолавинного отряда военного толка. Они контролируют сход тонн снега с помощью точных выстрелов в горы. Однако в этот раз все пошло не по плану.

- По версии следствия, 18 января 2021 года в результате непрофессиональных действий должностного лица, оказывавшего услуги по принудительному спуску лавины на склоне горы Мусса-Ачитара пос. Домбай, путем производства артиллерийских выстрелов, произошел сход снежной лавины на участок местности, где находилось большое количество людей, - сказано в сообщении ведомства.

В итоге один человек оказался привален снегом и погиб. Против командира завели уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц".

Материалы передали в суд, чтобы уже там вынесли приговор.