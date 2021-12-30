Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия30 декабря 2021 10:08

В Карачаево-Черкесии командира противолавинного отряда обвинили в смерти человека

Он дал указание выстрелить в заснеженную гору, но не учел, что снег сошел на людное место
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Прокуратура Карачаево-Черкесии утвердила обвинительное заключение против командира противолавинного отряда военного толка. Они контролируют сход тонн снега с помощью точных выстрелов в горы. Однако в этот раз все пошло не по плану.

- По версии следствия, 18 января 2021 года в результате непрофессиональных действий должностного лица, оказывавшего услуги по принудительному спуску лавины на склоне горы Мусса-Ачитара пос. Домбай, путем производства артиллерийских выстрелов, произошел сход снежной лавины на участок местности, где находилось большое количество людей, - сказано в сообщении ведомства.

В итоге один человек оказался привален снегом и погиб. Против командира завели уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц".

Материалы передали в суд, чтобы уже там вынесли приговор.