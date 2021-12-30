В 2021 году аграрии Ставрополья собрали на 67% больше зерна, чем в 2020 году

Министр сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Измалков во время брифинга подвел итоги работы аграриев и министерства в 2021 году. По его словам, регион превысил показатель урожая зерновых на 67%, если сравнивать с 2020 годом.

- Аграрии сработали на 5 баллов. Этому способствовали и благоприятные климатические условия в крае в 2021 году, и предоставление хозяйствам мер господдержки. Нас радует результат колоссальной работы тружеников села, - заявил министр.

Ставропольский край обеспечивает зерном не только население региона, но и поставляет его в соседние регионы и другие страны. Край известен своим развитым АПК, который в 2021 году серьезно поддерживали субсидированием со стороны государства.