В Ставрополе появился троллейбус с елкой вместо кондуктора и диджеем

30 декабря 2021 года до 16 часов у жителей Ставрополя есть возможность прокатиться на необычном новогоднем троллейбусе. На сидении кондуктора расположилась елка, пассажиров встретит Дед Мороз и Снегурочка, а проходить поездка будет под диджейскую музыку.

- Украшенный троллейбус будет курсировать по маршруту №9 с конечной остановкой на железнодорожном вокзале. Всем, кто ждет новогодних приключений и хочет повеселиться добро пожаловать в праздничный троллейбус! Такая поездка точно не забудется! - рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе горадминистрации.

Кстати, до этого по Ставрополю курсировала новогодняя автосцена. Она перевозила местные творческие коллективы. Они дали концерты на девяти площадках, расположенных в разных районах города.