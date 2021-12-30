Мэр Железноводска посоветовал покрутить яйцо для исполнения новогодних желаний

Волшебный трон появился возле Пушкинской галереи. Фото: администрация Железноводска

Секрет исполнения самых заветных новогодних желаний раскрыли в Железноводске - нужно сесть на волшебный трон и… покрутить яйцо. Где же это все взять? Ответ дал глава города-курорта Евгений Бакулин. Он рассказал сказку про Южного Казачьего Деда Мороза, который в честь наступающего Нового года 2022 вышел из своей резиденции - пещеры вечной мерзлоты.

- В главный праздник года он будет проводить личные встречи для всех желающих. Но самое главное - он оставил свой волшебный трон, чтобы каждый желающий мог посидеть и загадать желания. А для усиления можно пройти дальше по Курортному парку и еще покрутить яйцо желаний, - приводит слова Евгения Бакулина пресс-служба администрации Железноводска.

«Яйцо» исполняет желания с 2000 года. Фото: stavtourism.ru

«Трон желаний» установлен перед главной достопримечательностью города - Пушкинской галерей, а «Яйцо желаний» находится в курортном парке в районе дворца эмира бухарского. На самом деле эта каменная скульптура, появившаяся в 2000 году, носит название «Знаки зодиака» и является солнечными часами. Есть примета, что у того, кто сможет повернуть «яйцо» вокруг своей оси (а вращается оно с большим трудом!), обязательно исполнится его мечта.