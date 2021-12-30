В Ставрополе охранник схватил и повалил школьника на пол, подозревая в воровстве

В Ставрополе охранник сетевого магазина попал в центр скандала из-за школьника, которого подозревал в воровстве. Мужчина грубо затолкал мальчика в подсобку, чтобы разобраться с "воришкой". Мальчик говорил, что ничего не брал и грозился вызовом полиции.

На видео заметно, как мужчина грубо схватил подростка и толкнул его в комнату, так, что тот упал. При этом на фоне были слышны возгласы о том, что парень не виноват и действительно ничего не брал.

Только когда подозреваемый вывернул карманы, охранник его отпустил. Однако видео разлетелось по социальным сетям, теперь в магазине пройдет проверка.