Прокуратура проверит причину конфликта охранника и подростка в Ставрополе

Прокуратура Ставропольского края проверит обстоятельства конфликта, который произошел между охранником и покупателем в магазине. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

О конфликте впервые стало известно из соцсетей. Сотрудник магазина заподозрил, что покупатель украл товар. После небольшой беседы он начал заталкивать подростка в служебное помещение.

- По данному факту прокуратурой Ставропольского края организована проверка, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований федерального законодательства, по итогам будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сказано в сообщении прокуратуры Ставрополья.