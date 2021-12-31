На Ставрополье за сутки выявили 272 новых случая заражения коронавирусом

К утру 31 декабря в Ставропольском крае зафиксировали 272 новых случая коронавирусной инфекции. Также за сутки выздоровели 902 человека, 19 ставропольцев скончались. Об этом рассказал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Он ежедневно делился статистическими данными в официальном инстаграм-аккаунте.

- Новогодняя ночь и первое январское утро - особенное время. Мы проводим его с самыми дорогими и близкими людьми. Загадываем желания и надеемся на лучшее. Пусть ничто не нарушает этой праздничной атмосферы. Поэтому утром 1 января, как это было и в уходящем году, COVID-статистику размещать не буду, - написал Владимиров.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, какие магазины будут работать круглосуточно в новогоднюю ночь.