Ставрополь занял первое место в народном голосовании за национальный символ 2021 года

Ставрополь стал национальным символом 2021 года. Город занял первое место в голосовании, на втором оказался Курск, на третьем - Севастополь. За краевую столицу проголосовали около 208 тысяч человек.

Ставропольский край славится своими здравницами и бюветами, а Ставрополь - развитой инфраструктурой и благоустроенными общественными местами.

- Наш город - достойный пример по уровню развития инфраструктуры, благоустройства, социального комфорта и красоты. К Новому году Ставрополь заблистал своим торжественным убранством, создавая праздничное настроение жителям и гостям краевой столицы. На площади Ленина рядом с ледовым катком вырос и заблистал елочный мини-лес, - отметили в администрации города.