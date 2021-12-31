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Общество31 декабря 2021 7:10

Ставрополь занял первое место в народном голосовании за национальный символ 2021 года

Итоги конкурса подвели 30 декабря
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Ставрополь стал национальным символом 2021 года. Город занял первое место в голосовании, на втором оказался Курск, на третьем - Севастополь. За краевую столицу проголосовали около 208 тысяч человек.

Ставропольский край славится своими здравницами и бюветами, а Ставрополь - развитой инфраструктурой и благоустроенными общественными местами.

- Наш город - достойный пример по уровню развития инфраструктуры, благоустройства, социального комфорта и красоты. К Новому году Ставрополь заблистал своим торжественным убранством, создавая праздничное настроение жителям и гостям краевой столицы. На площади Ленина рядом с ледовым катком вырос и заблистал елочный мини-лес, - отметили в администрации города.