На время праздников коммунальщики Ставрополья будут работать в усиленном режиме

В министерстве ЖКХ Ставропольского края рассказали, что коммунальные службы перейдут на усиленный режим работы до конца новогодних праздников. Если произойдет авария в теплосетях, водоснабжении и т.д., работники ведомства быстро ее устранят.

- В то время как у жителей Ставрополья начинаются праздничные каникулы, коммунальные службы края переходят на усиленный режим работы, чтобы не допустить или оперативно устранить нештатную ситуацию, - сказано в сообщении управления по информполитике региона.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, какие магазины будут работать круглосуточно в новогодние праздники, в том числе 31 декабря.