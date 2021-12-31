Новогодние мероприятия в Ставрополе пройдут с социальной дистанцией и масками

В администрации Ставрополя сообщили, что праздничные мероприятия к Новому году должны проходить с соблюдением санитарных норм. Жители и гости города должны держать социальную дистанцию и масочный режим, а также использовать перчатки и антисептики.

- В новогоднюю ночь в сердце краевой столицы праздничную атмосферу создаст музыкальное сопровождение на площади Ленина. Там же, а еще на Александровской площади в прямом эфире будет транслироваться поздравление с Новым годом и Рождеством Президента РФ и праздничные программы, - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Напомним, региональные власти отменили действие QR-кодов до 20 января. Обязательное требование предъявлять QR-код в общественных местах будет приостановлено и жители, и гости Ставрополья смогут более свободно посещать общественные места.