В новогоднюю ночь на Ставрополье будет лить дождь

Ночью с 31 декабря на 1 января в Ставропольском крае будет идти дождь со снегом, температура воздуха упадет до -2 градусов. Дождь продолжит идти 1 января.

Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ближе к утра воздух прогреется до плюсовой температуры, но из-за тумана и ветра будет холодно.

Официальные ведомства призвали население быть осторожными на дорогах, при обращении с огнем и пиротехникой. Также губернатор края Владимир Владимиров сообщил, что 1 января не станет публиковать статистику по коронавирусу, чтобы не разрушать праздничное настроение.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, какие магазины в Ставрополе будут работать круглосуточно в новогоднюю ночь.