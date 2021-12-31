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Общество31 декабря 2021 13:32

На Ставрополье 10 поваров приготовили и раздали местным жителям полтонны оливье

Гастрономический подвиг совершили в рамках предновогодней акции
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Предгорном округе Ставропольского края прошла интересная предновогодняя акция: 10 поваров приготовили 500 кг оливье и раздали его местным жителям. Подобное мероприятие прошло впервые в этом округе.

- 23 февраля мы бесплатно кормим всех желающих солдатской кашей, на местных ярмарках варим для гостей рекордные порции борща и готовим шашлык. Теперь планируем пополнить эти гостеприимные гастрономические традиции ещё одной. Ежегодно в канун праздника будем угощать жителей и гостей округа самым новогодним салатом оливье, - рассказал глава муниципалитета Николай Бондаренко.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, какие магазины будут работать круглосуточно 31 декабря в Ставрополе.