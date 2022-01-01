Губернатор рассказал, как прошла новогодняя ночь на Ставрополье

Первый день нового года вступил в свои права. Губернатор края Владимир Владимиров рассказал, что праздничная ночь в регионе прошла без серьезных происшествий или крупных аварий.

Во время новогодней декады на своем посту находятся сотрудники коммунальных, дорожных, экстренных служб.

Уже составлены графики дежурств руководителей краевых и муниципальных структур, отвечающих за безопасность и благополучие людей, состояние городов и сел.

— Общая задача — сделать зимние выходные по-настоящему праздничными для жителей и гостей нашего края. Обеспечить для всех комфорт и безопасность, — прокомментировал Владимир Владимиров.