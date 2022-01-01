В больницы Ставрополья доставили 950 кислородных концентраторов

В Ставропольском крае больницы продолжают оснащать оборудованием для помощи пациентам с коронавирусом. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.

В самые ближайшие дни медучреждения региона поступит 950 прикроватных кислородных концентраторов.

- Это портативные аппараты, которые самостоятельно генерируют кислород для пациента и позволяют не зависеть от централизованных поставок газа, - прокомментировал Владимиров. Первые 100 концентраторов, напомним, регион получил из Екатеринбурга и Москвы в минувшем декабре. Оборудование распределено между медучреждениями для лечения больных коронавирусом.

Губернатор Владимир Владимиров и министерство здравоохранения уделяют повышенное внимание обеспечению кислородом ковидных больных.