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Общество1 января 2022 10:14

В больницы Ставрополья доставили 950 кислородных концентраторов

Это портативные аппараты, которые самостоятельно генерируют кислород для пациента и позволяют не зависеть от централизованных поставок газа
Ася АСРЯН
Ася АСРЯН
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В Ставропольском крае больницы продолжают оснащать оборудованием для помощи пациентам с коронавирусом. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.

В самые ближайшие дни медучреждения региона поступит 950 прикроватных кислородных концентраторов.

- Это портативные аппараты, которые самостоятельно генерируют кислород для пациента и позволяют не зависеть от централизованных поставок газа, - прокомментировал Владимиров. Первые 100 концентраторов, напомним, регион получил из Екатеринбурга и Москвы в минувшем декабре. Оборудование распределено между медучреждениями для лечения больных коронавирусом.

Губернатор Владимир Владимиров и министерство здравоохранения уделяют повышенное внимание обеспечению кислородом ковидных больных.