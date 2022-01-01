В Железноводске в новогоднюю ночь спасали туристов

Инцидент произошел 1 января, около часа ночи. На пульт ЕДДС поступил сигнал о помощи.

Гости Железноводска хотели посмотреть салют с горы «Развалка», но самостоятельно вернуться не смогли и воспользовались кнопкой SOS в приложении «Умный город». Об этом сообщил градоначальник на своей странице в Инстаграм.

По его словам, с помощью приложения определились геоданные отдыхающих, куда спасатели оперативно прибыли на место и помогли им спустится с горы.

- Наше приложение доказало свою значимость и в трудную минуту именно им воспользовались гости курорта. Я думаю, ребята запомнят этот Новый год, но хорошо, что все хорошо закончилось, - прокомментировал он.