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Происшествия1 января 2022 16:49

В Железноводске в новогоднюю ночь спасали туристов

Гости курорта хотели посмотреть салют с горы «Развалка», но самостоятельно вернуться не смогли
Ася АСРЯН
Ася АСРЯН
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Инцидент произошел 1 января, около часа ночи. На пульт ЕДДС поступил сигнал о помощи.

Гости Железноводска хотели посмотреть салют с горы «Развалка», но самостоятельно вернуться не смогли и воспользовались кнопкой SOS в приложении «Умный город». Об этом сообщил градоначальник на своей странице в Инстаграм.

По его словам, с помощью приложения определились геоданные отдыхающих, куда спасатели оперативно прибыли на место и помогли им спустится с горы.

- Наше приложение доказало свою значимость и в трудную минуту именно им воспользовались гости курорта. Я думаю, ребята запомнят этот Новый год, но хорошо, что все хорошо закончилось, - прокомментировал он.