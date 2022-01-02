В Ставрополе 2021 году полную иммунизацию против Covid-19 прошли более 175 тысяч человек

За прошедший год более 57 % от прикрепленного населения получили первый компонент вакцины. Это 236 094 человека, из которых 61 179 старше 60 лет.

А полную иммунизацию двумя компонентами прошли 175 773 горожанина (57 275 – в возрасте 60+). Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Все 14 городских пунктов вакцинации будут работать в праздничные дни в штатном режиме. На территории поликлиник расположено 8 пунктов, 3 – в торговых центрах «Космос», «Европейский» и на рынке «Верхний», 3 – в вузах (аграрном и медуниверситете, СКФУ).

Напомним, что записаться на процедуру можно через портал «Госуслуги», на едином медицинском портале Ставропольского края mz26.ru, через регистратуры поликлиник, по телефону 122, в окне самообслуживания одного из пяти МФЦ Ставрополя.