Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 января 2022 7:05

В Ставрополе со 2 по 6 января работает резиденция Деда Мороза

Действует термометрия, дезинфекция рук. При себе необходимо иметь документ паспорт
Ася АСРЯН
Ася АСРЯН
КомментироватьОставить комментарий(0)

На главной площади Ставрополя 2 января снова распахнет перед маленькими горожанами и их родителями резиденция Деда Мороза. Главный новогодний персонаж вместе со Снегурочкой послушают стихотворения в исполнении детей, поиграют с ними, сделают селфи.

При посещении деревянного домика необходимо соблюдать антиковидные меры и масочный режим. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.

Действует термометрия, дезинфекция рук. При себе необходимо иметь документ паспорт.

В 2022 году резиденция Деда Мороза будет работать до 6 января 2022 года, с 11:00 до 15:00.