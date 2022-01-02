В Ставрополе со 2 по 6 января работает резиденция Деда Мороза

На главной площади Ставрополя 2 января снова распахнет перед маленькими горожанами и их родителями резиденция Деда Мороза. Главный новогодний персонаж вместе со Снегурочкой послушают стихотворения в исполнении детей, поиграют с ними, сделают селфи.

При посещении деревянного домика необходимо соблюдать антиковидные меры и масочный режим. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.

Действует термометрия, дезинфекция рук. При себе необходимо иметь документ паспорт.

В 2022 году резиденция Деда Мороза будет работать до 6 января 2022 года, с 11:00 до 15:00.