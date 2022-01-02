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Общество2 января 2022 7:54

На Ставрополье за сутки от коронавируса скончались 20 человек

Число умерших в регионе достигло 6120
Ася АСРЯН
Ася АСРЯН
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На Ставрополье за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился еще у 157 человек. Об этом сообщил губернатор края на своей странице в Инстаграм. За вчерашний день от коронавируса скончались 20 пациентов.

Число умерших в регионе достигло 6120. Победить болезнь за сутки смогли 221 человек.

Чтобы победить вирус необходима вакцинация, она поможет сформировать коллективный иммунитет.

На Ставрополье за сегодняшний день привились 1 миллион 204 тысячи человек, из них 995 тысяч человек полностью завершили иммунизацию обеими компонентами вакцины.