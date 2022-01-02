Второй год подряд самой красивой девочкой России признана жительница Ставрополья

Фото: администрация Предгорного муниципального округа

Всероссийский конкурс «Самая красивая девочка» проходит в течение всего года. Юные красавицы соревнуются не только в превосходстве внешних данных, но и в различных талантах - от танцев и представления народных традиций до воссоздания новогодних ретрофото с семьей.

В 2021 году в конкурсе участвовало около 5 тысяч девочек со всей России. Победительницей в категории 8 лет стала Сюзанна Леонова, жительница станицы Ессентукской Предгорного округа.

- Сюзанна учится во втором классе, занимается кавказскими танцами, много читает. Решение участвовать в конкурсе было спонтанное, но мы верили, что у нас все получится, ведь к выполнению заданий конкурса подключилась не только вся семья, но и наш учитель танцев, и ансамбль, в котором танцует Сюзанна, соседи, знакомые. В нашем случае можно сказать, что победила дружба, - рассказала мама маленькой красавицы Мария Леонова.

В прошлом году самой красивой девочкой России была признана Агата Леонова, младшая сестра Сюзанны. Обе девочки активно реализуют свои разносторонние таланты.

Победительниц выбирают народным голосованием. В категории 8 лет было тридцать претенденток, за уроженку Предгорья отдано более 7000 голосов.

- Приятная новогодняя новость: второй год юных жительниц Предгорья и Ставрополья в целом признают самыми красивыми девочками России. Думаю, сама наша земля способствует появлению на ней красивых и талантливых детей, - подчеркнул глава округа Николай Бондаренко.