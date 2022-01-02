В Ставропольском крае коммунальщики переведены на усиленный режим работы

Работа жилищно-коммунального комплекса Ставрополья не останавливается ни на минуту: в домах всегда должны быть тепло, вода, свет. Однако от нештатных ситуаций никто не застрахован, поэтому еще в преддверии праздников все ресурсоснабжающие организации сформировали бригады специалистов, готовые могут оперативно выехать на место в любое время суток. Проверена работоспособность спецтехники и оборудования.

Так, в ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» на круглосуточном дежурстве находится 45 диспетчеров, 114 бригад численностью 561 человек, задействовано 217 единиц техники.

В ГУП СК «Крайтеплоэнерго» в режиме готовности находится 77 формирований численностью 497 человек, 153 единицы авто и спецтехники. При возникновении нештатной ситуации на сетях теплоснабжения оперативно выехать на место готовы 18 бригад численностью 137 человек. В строю также 4 передвижные котельные - при необходимости они могут приступить к работе в любой точке края.

Создан резерв из 140 автономных источников электроснабжения - 75 передвижных и 65 стационарных.

В усиленном режиме работают и региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами. Чтобы не допустить образования «новогодних навалов», в крае ежедневно задействованы 746 человек и 508 единиц техники.