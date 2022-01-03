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Общество3 января 2022 6:42

На Ставрополье продолжается формирование коллективного иммунитета против Covid-19

Прививку сделали более 1,2 млн человек
Алина МАКСИМОВА
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На Ставрополье продолжается формирование коллективного иммунитет против коронавирусной инфекции. Так, за все время прививочной кампании прививку сделали более 1, 2 млн жителей края. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал глава региона Владимир Владимиров.

- В том числе 995 тысяч завершили иммунизацию, получив оба компонента вакцины, - сообщил губернатор.

Тем временем, за прошедшие сутки в крае выписан 341 пациент, переболевший коронавирусом. Общее число выздоровевших в крае составило 104 243 человека.