В Ставрополе оборот розничной торговли за год вырос на 112 процентов

В Ставрополе за год выросли обороты розничной торговли и общественного питания. Оборот розничной торговли за 2021 года составит 288,2 млрд рублей.

- В товарной массе рост - 112 процентов к соответствующему периоду 2020 года, - сообщили в пресс-службе администрации Ставрополя.

В краевом центре насчитывается более 3 тысяч стационарных торговых предприятий.

Как отметили, в городской администрации, в 2021 году открылись 12 новых торговых предприятий.

При этом динамика роста обусловлена возвращением городской экономики к допандемийному уровню.

- В 2020 году оборот непродовольственных товаров существенно упал из-за длительного локдауна. В ушедшем году благодаря антиковидным мерам государства этого удалось избежать. Кроме того, в Ставрополе открываются супермаркеты крупных ритейлеров, к которым горожане успели привыкнуть. Новые магазины появляются для обеспечения шаговой доступности товаров, - пояснил глава Ставрополя Иван Ульянченко.