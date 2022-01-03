В Ставрополе 6 и 7 января станут самыми теплыми днями длинных выходных

В Ставрополе 6 и 7 января станут самыми теплыми днями месяца. Синоптики прогнозируют потепление до 12 градусов.

Так, днем 6 января в краевом центре ожидается 10 – 12 тепла без существенных осадков. В ночное время температура воздуха опустится до двух градусов тепла.

Днем 7 января ожидается 8 – 11 градусов выше нуля, пасмурно, возможны осадки.

В субботу, 8 января, столбики термометров покажут 3 – 6 градусов тепла.

В последний день новогодних каникул существенно похолодает. В дневное время ожидается всего до плюс 1 градуса.