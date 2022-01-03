Энергетики «Россети Северный Кавказ» восстановили энергоснабжение в двух районах и столице Дагестана

Энергетики восстановили энергоснабжение. Фото: «Россети Северный Кавказ»

В Дагестане энергетики «Россети Северный Кавказ» к 07.08 мск восстановили энергоснабжение потребителей в зоне деятельности филиала «Дагэнерго».

Ночью из-за технологического нарушения на энергообъекте филиала «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» временно без электроснабжения осталась часть потребителей Махачкалы, а также Бабаюртовского и Кумторкалинского районов Дагестана.

Дежурные энергетики райэлектросетей оперативно приступили к мероприятиям и к 07.08 мск утра восстановили энергоснабжение потребителей, оставшихся без электроэнергии.

В настоящее время электроснабжение осуществляется в штатном режиме.

Отметим, по сообщению Даггидромета в регионе ожидается усиление метра до 18 м\с.

Энергетики проводят мониторинг метеоусловий о готовы оперативно реагировать на возникновение нештатных ситуаций, спровоцированных непогодой.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно круглосуточно по единому бесплатному телефону контакт-центра #Россети 8-800-220-0-220.