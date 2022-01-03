В Кочубеевском округе исполнились желания 85 детей с ограниченными возможностями

В Кочубеевском районе Ставрополья исполнились желания 85 детей с ограниченными возможностями.

В акции «Елка желаний» приняли участие неравнодушные местные жители, предприниматели и сотрудники учреждений. Об этом сообщили в управлении по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края.

Елка с пожеланиями детишек была установлена в местном ДК, и каждое из 85 желаний было исполнено.

- Нужно было выбрать открытку, зарегистрироваться в журнале акции и принести в Центр молодежной поддержки «Пегас» подарок. По домам подарки развозили работники Центра, - сообщили в управлении по информполитике.