На Ставрополье заработают 10 новых детсадов в 2022 году

На Ставрополье в рамках нацпроекта «Демография» откроются 10 новых детских садов.

Так, в наступившем 2022 году садики для дошколят будут открыты в Ставрополе, Кисловодске, Невинномысске, а также в Кочубеевском, Курском, Минераловодском, Нефтекумском, Шпаковском, Буденновском округах.

- Работы на площадках начались еще в минувшем году, а значит, ждать ввода в эксплуатацию осталось не так долго, - рассказал глава Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в социальных сетях.

Губернатор отметил, что в прошедшем году, благодаря нацпроекту были построены два детских сада – в Ставрополе и Новоселицком округе.