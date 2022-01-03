Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 января 2022 10:40

На Ставрополье заработают 10 новых детсадов в 2022 году

Строительство ведется в рамках нацпроекта «Демография»
Алина МАКСИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

На Ставрополье в рамках нацпроекта «Демография» откроются 10 новых детских садов.

Так, в наступившем 2022 году садики для дошколят будут открыты в Ставрополе, Кисловодске, Невинномысске, а также в Кочубеевском, Курском, Минераловодском, Нефтекумском, Шпаковском, Буденновском округах.

- Работы на площадках начались еще в минувшем году, а значит, ждать ввода в эксплуатацию осталось не так долго, - рассказал глава Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в социальных сетях.

Губернатор отметил, что в прошедшем году, благодаря нацпроекту были построены два детских сада – в Ставрополе и Новоселицком округе.