Последствия снегопада устраняют дорожники в Предгорном округе Ставрополья

Дорожники Предгорного округа Ставропольского края устраняют последствия сильного снегопада, обрушившегося на район в первые сутки 2022 года. Об этом сообщает управление по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края.

Только за первую ночь этого года было использовано более 100 тонн песко-соляной смеси.

Как отметили в администрации Предгорья, самая сложная ситуация сложилась на автодороге по направлению в Кичи-Балык Карачаево-Черкесской республики. Здесь расчисткой трассы занимаются сразу несколько спецмашин.

- Эта трасса востребована туристами, поскольку ведет к ряду достопримечательностей Северного Кавказа, в том числе, Долине нарзанов. Проблему с проездом оперативно решили совместно с администрацией Кисловодска, направив на расчистку сразу несколько снегоуборочных машин, - сообщил глава Предгорного округа Николай Бондаренко.

Тем временем, на Ставрополье заготовлено 34,5 тыс тонн песко-соляной смеси. По данным регионального миндора, к работе готовы порядка 270 единиц спецтехники для расчистки трасс от снега и наледи.

Ранее «КП-Ставрополь» сообщала, что жителям КМВ советуют воздержаться от поездок в горы из-за сложной обстановки на трассе на Джилы-Су.