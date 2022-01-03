Жителей Ставропольского края предупредили об ответственности за стрельбу из оружия

В полиции Ставрополья напомнили жителям региона об ответственности за стрельбу из оружия в населенных пунктах. Стрельба в не отведенных для этого местах является административным правонарушением и влечет наложение штрафа и конфискацию оружия и патронов. Штраф за стрельбу в населенном пункте составляет от 40 до 50 тысяч.

Также нарушитель может лишиться прав на приобретение и хранение или ношение оружия на срок от полутора до трех лет с конфискацией оружия и патронов к нему.

В ведомстве отметили, что тренироваться в прицельной стрельбе по мишеням разрешается в тирах и на стрельбищах, отвечающим требованиям безопасности.

- Если вы стали свидетелем совершения противоправных действий, незамедлительно звоните в полицию, - рекомендовали в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю.