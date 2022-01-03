На Ставрополье двое мужчин погибли от отравления угарным газом

В Ставропольском крае в селе Красногвардейское погибли двое мужчин от отравления угарным газом.

Как сообщили в прокуратуре Ставропольского края, трагедия произошла в ночь со 2 на 3 января в частном доме на улице Дружбы. По предварительным данным, мужчины включили газ на кухне и уснули. В итоге оба получили смертельное отравление.

По факту гибели людей прокуратура Красногвардейского района проводит проверку.

- По итогам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе прокуратуры по Ставропольскому краю.