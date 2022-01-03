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Происшествия3 января 2022 15:02

В Ставрополе на Тухачевского сгорел легковой автомобиль

Причину возгорания еще предстоит установить
Алина МАКСИМОВА
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В Ставрополе в одном из дворов по улице Тухачевского сгорел легковой автомобиль. О происшествии в социальных сетях сообщили местные жители, опубликовав кадры полыхающей легковушки.

По данным ГУ МЧС по Ставропольскому краю, информация о ЧП поступила в 23:26 мск. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения. К 23:52 пожар на площади в пять квадратных метров был ликвидирован.

К тушению пожара привлекались 18 человек и пять единиц техники. К счастью, обошлось без жертв.

Причины возгорания еще предстоит установить.