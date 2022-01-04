Еще 823 человека привились от коронавируса за сутки на Ставрополье

Еще 411 пациентов на Ставрополье излечились от коронавируса, пишет губернатор Владимир Владимиров у себя в соцсети. Всего с начала пандемии болезнь перенесли уже 105 тысяч ставропольцев. Число заболевших за минувшие сутки выросло на 238 до 126658 за все время. В том числе 6149 летальных случаев. Тем временем в крае продолжается прививочная компания. Как сообщает глава региона, вакцинировались в Ставропольском крае уже 1 млн 205 тысяч человек. Именно столько человек сделали первую прививку (+823 привитых за сутки). Вторым компонентом вакцины привились 996 тысяч жителей Ставрополья (+719).