Житель Ставрополья взял в кредит 3 млн и все деньги перевел мошеннику

В Буденновском городском округе полицейские устанавливают личность мошенника, который обманом по телефону убедил местного жителя перевести ему свыше 3 млн рублей. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю, 44-летний мужчина стал жертвой аферы. Ему поступили звонки с шести номеров от якобы сотрудника одного из финансовых учреждений. Мошенник сказал, что кто-то пытается незаконно провести процедуру кредитования на его имя, поэтому убедил для сохранности денег и разоблачения афериста самостоятельно оформить так называемый зеркальный кредит.

Следуя инструкциям злоумышленника, через банкомат житель Буденновского округа совершил перевод одобренных ему заемных средств в общей сумме свыше 3 миллионов. Позже обратился в полицию, заподозрив неладное.

- Следственным отделом ОМВД России «Буденновский» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), - говорится в сообщении полиции.