На Ставрополье перед Рождеством потеплеет до +15 градусов

Перед Рождеством в Ставропольском крае потеплеет до +15 градусов, информирует жителей региона Ставропольский Гидрометцентр. В этот день, 6 января 2021 года, по краю будет преимущественно без осадков и дуть южный ветер со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

В Ставрополе в это время воздух прогреется до +12...+14 градусов, осадков тоже не прогнозируют. Сутками ранее, 5 января ночью, на Ставрополье местами пройдет дождь, мокрый снег и снег при слабом морозе, в дневное же время возможен небольшой дождь при температуре от +5 до +10 градусов и западном ветре. В Ставрополе 6 января передают небольшой дождь при +6...+8 градусах.