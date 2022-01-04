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Общество4 января 2022 7:37

На Ставрополье перед Рождеством потеплеет до +15 градусов

А 5 января 2021 года в регионе пойдет снег
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ
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Перед Рождеством в Ставропольском крае потеплеет до +15 градусов, информирует жителей региона Ставропольский Гидрометцентр. В этот день, 6 января 2021 года, по краю будет преимущественно без осадков и дуть южный ветер со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

В Ставрополе в это время воздух прогреется до +12...+14 градусов, осадков тоже не прогнозируют. Сутками ранее, 5 января ночью, на Ставрополье местами пройдет дождь, мокрый снег и снег при слабом морозе, в дневное же время возможен небольшой дождь при температуре от +5 до +10 градусов и западном ветре. В Ставрополе 6 января передают небольшой дождь при +6...+8 градусах.