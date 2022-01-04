Военно-Грузинскую дорогу открыли 4 января для всех видов транспорта

В ГУ МЧС по Северной Осетии сообщили о завершении работ по расчистке Военно-Грузинской дороги от снега. С 14:20 часов 4 января 2022 года проезд по этому пути открыт для всех видов транспорта. - С учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии разрешено движение всех видов автотранспорта на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации, - в частности сказано в сообщении от чрезвычайного ведомства. Дорогу закрыли для большегрузов 3 января в 23:30 часов.