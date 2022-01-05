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Происшествия5 января 2022 6:10

Губернатор Ставрополья прокомментировал смерть двух рабочих завода Зеленокумска

Еще один сотрудник предприятия оказался в больнице с ранениями
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров прокомментировал аварию на заводе в Зеленокумске, в результате которой погибли два человека. Произошла разгерметизация емкости с горячей водой, которая была под сильным давлением.

- К глубокому сожалению, погибли двое сотрудников завода. Один человек госпитализирован в состоянии средней тяжести, ему оказывается необходимая медпомощь. Никаких угроз для жизни города, работы коммунальных систем инцидент не несет, - заявил Владимиров.

Он уточнил, что дело взято на контроль правоохранительных органов. Прокуратура уже проводит проверку по данному инциденту, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.