Губернатор Ставрополья прокомментировал смерть двух рабочих завода Зеленокумска

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров прокомментировал аварию на заводе в Зеленокумске, в результате которой погибли два человека. Произошла разгерметизация емкости с горячей водой, которая была под сильным давлением.

- К глубокому сожалению, погибли двое сотрудников завода. Один человек госпитализирован в состоянии средней тяжести, ему оказывается необходимая медпомощь. Никаких угроз для жизни города, работы коммунальных систем инцидент не несет, - заявил Владимиров.

Он уточнил, что дело взято на контроль правоохранительных органов. Прокуратура уже проводит проверку по данному инциденту, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.