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Происшествия5 января 2022 5:48

В Минводах авария на теплотрассе оставила без отопления 2,2 тысячи человек

Среди них 642 ребенка
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В ГУ МЧС России по Ставропольскому краю рассказали, что из-за аварии на теплотрассе в Минводах без отопления остались 6 многоквартирных домов. В общей сложности под отключение попали 857 абонентов.

В домах проживает 2228 человек, среди которых 642 ребенка. К ремонтным работам привлекли 14 специалистов и 2 единицы техники. Отметим, сейчас в Ставропольском крае плюсовая температура воздуха, однако из-за постоянных осадков и влажности довольно холодно.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала про прорыв емкости с горячей водой на одном из заводов региона. В результате аварии погибли 2 человека, еще один оказался в больнице. Правоохранительные органы начали расследование.