К утру 5 января на Ставрополье зафиксировали 171 новый случай COVID-19

В Ставропольском крае за прошедшие сутки коронавирусом заразились 171 человек. При этом выздоровели 259 пациентов - они покинули больницы медучреждений и вернулись домой. К сожалению, скончались 15 человек.

Данными об эпидемиологической обстановке поделился губернатор края Владимир Владимиров. Он принес соболезнования родным и близким тех, кто не смог побороть болезнь. С начала пандемии медики зафиксировали 126,8 тысяч случаев заражения COVID-19, всего выздоровели почти 105 тысяч человек, скончались - 6164 ставропольцев.

- Прививку сделали уже 1 миллион 207 тысяч жителей Ставрополья. В том числе почти 998 тысяч человек завершили иммунизацию, получив оба компонента вакцины, - заявил Владимиров.