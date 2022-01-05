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Происшествия5 января 2022 9:47

В новогодние праздники на Ставрополье в пожаре погибли пенсионерка и ее сын

Правоохранители начали доследственную проверку
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Пятигорске утром 5 января в частном секторе вспыхнул пожар. После того, как огонь потушили, в доме нашли тело 83-летней женщины и ее 61-летнего сына. Кроме них жертв нет.

Следком Ставропольского края организовал проверку, чтобы установить обстоятельства и причины пожара. По ее итогу примут решение, по какой статье нужно возбудить уголовное дело.

- Следователем СКР проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, назначены судебно-медицинские экспертизы. Процессуальное решение будет принято по результатам проведения всех необходимых проверочных действий, - рассказали в ведомстве.