После гибели двух рабочих на Ставрополье следователи завели уголовное дело

Следственный комитет Ставропольского края возбудил уголовное дело после гибели двух рабочих завода Зеленокумска по статье о нарушении требований охраны труда. Сейчас проводится проверка, чтобы установить обстоятельства инцидента.

- Для дальнейшего расследования руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю Игорь Иванов поручил передать данное уголовное дело в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления, - рассказали в ведомстве.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что на заводе произошла разгерметизация емкости с горячей водой, которая находилась под большим давлением. Губернатор региона Владимир Владимиров заверил, что ситуация не несет опасности для остальных жителей города.