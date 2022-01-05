Прокуратура проверит причины пожаров в Пятигорске и Труновском округе

Прокуратура Ставропольского края начала проверку после двух пожаров, которые произошли 5 января в Пятигорске и Труновском округе. Погибли четверо пенсионеров.

- По предварительной информации, 05 января в г. Пятигорске и в с. Безопасном Труновского муниципального округа в двух частных домовладениях произошли пожары. В результате происшествий погибли жильцы домов, - сказано в сообщении ведомства.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что при пожаре в Пятигорске погибли пожилая мать и ее 61-летний сын, в а Труновском районе - женщина и мужчина старше 90 лет.

Правоохранители установят обстоятельства и причины пожаров, чтобы понять, какие меры реагирования нужно применить.