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Происшествия5 января 2022 13:03

Прокуратура проверит причины пожаров в Пятигорске и Труновском округе

Известно о гибели нескольких человек
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Прокуратура Ставропольского края начала проверку после двух пожаров, которые произошли 5 января в Пятигорске и Труновском округе. Погибли четверо пенсионеров.

- По предварительной информации, 05 января в г. Пятигорске и в с. Безопасном Труновского муниципального округа в двух частных домовладениях произошли пожары. В результате происшествий погибли жильцы домов, - сказано в сообщении ведомства.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что при пожаре в Пятигорске погибли пожилая мать и ее 61-летний сын, в а Труновском районе - женщина и мужчина старше 90 лет.

Правоохранители установят обстоятельства и причины пожаров, чтобы понять, какие меры реагирования нужно применить.